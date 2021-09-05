أمن الدولة: بادروا بالاتصال على الرقم 990 لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها

المواطن - الرياض
دعت رئاسة أمن الدولة لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها، وإحباط مخططاتها بالمبادرة بالاتصال على الرقم (990).
رئاسة #أمن_الدولة: لكشف الخلايا الإرهابية وعناصرها، وإحباط مخططاتها بادر بالاتصال على الرقم (990).#واس_عام pic.twitter.com/L6TlL4k6zP
— واس العام (@SPAregions) September 5, 2021
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة على أهمية التبرع عبر الجهات الرسمية المعتمدة؛ وذلك تعزيزًا لسلامة العمل الخيري.
تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة:
وقالت الرئاسة في تغريدة عبر “تويتر”: “إن التبرع عبر الجهات والمنصات المعتمدة تعزيز للموثوقية وتفعيل للطرق الآمنة”.
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