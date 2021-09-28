وجهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في كلٍّ من الليث، وجدة، ورابغ.

ونوهت بأن المنطقة قد تشهدُ نشاطاً في الرياح السطحية، وقد يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كذلك تكون الفرصة مهيأة لتكون خلايا من السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج.