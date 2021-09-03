أميرة اليابان ترفض منحة حكومية بمليون إسترليني وتتخلى عن احتفالات زفافها ! 

المواطن- متابعة

قالت تقارير إعلامية إن أميرة اليابان، ماكو، ابنة أخ الإمبراطور ناروهيتو، رفضت منحة قدرها مليون جنيه إسترليني (نحو 1.3 مليون دولار) من الحكومة اليابانية، وذلك بمناسبة زواجها مع خطيبها وانتقالها معه إلى الولايات المتحدة.

حدث غير مسبوق

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الأميرة ماكو، أميرة أكيشينو، أصبحت بذلك أول أميرة في العصر الحديث تتخلى عن مراسم الزفاف الرسمية، وهو حدث غير مسبوق بالتقاليد الإمبراطورية اليابانية.

وبناءً على ما سبق، فإنه من المتوقع أن يكون الاحتفال المزمع عقده لنهاية العام الجاري متواضعًا، بحسب ما نقلت صحيفة ذا تايمز.

ويُذكر أن أميرة اليابان كانت قد قابلت لأول مرة خطيبها، كومورو، عندما كانا طالبين في جامعة طوكيو الدولية، وعادةً ما يُدفع مبلغ مالي كبير، من أجل زفاف الأميرات اللاتي يفقدن وضعهن الإمبراطوري حين يتزوجن.

وينتظر كومورو، نتائج امتحانات القانون بالولايات المتحدة، ليقدم على فرصة عمل في مكتب محاماة بنيويورك، وستكون الأميرة ماكو، أول فرد من العائلة الإمبراطورية يستقر في الخارج.

البيت الإمبراطوري الياباني

ويُذكر أن البيت الإمبراطوري الياباني، والذي يشار إليه أيضًا باسم العائلة الإمبراطورية أو أسرة ياماتو، هم عبارة عن أفراد الأسرة الممتدة للإمبراطور الحاكم في اليابان والذين يقومون بواجبات رسمية وعامة.

وبموجب الدستور الحالي لليابان، فإن الإمبراطور هو رمز الدولة ووحدة الشعب، ويؤدي أعضاء آخرون من العائلة الإمبراطورية واجبات احتفالية واجتماعية، لكن ليس لهم دور في شؤون الحكومة، وتنتقل واجبات الإمبراطور إلى أبنائه.

ويُقال إن الملكية اليابانية هي أقدم ملكية وراثية مستمرة في العالم، حيث هناك 126 ملوكًا بدءًا من الإمبراطور الأسطوري جيمو (الذي يرجع تاريخه إلى 11 فبراير 660 قبل الميلاد) ويستمر حتى الإمبراطور الحالي، ناروهيتو؛ حسب شجرة العائلة.

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