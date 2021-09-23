أجازت الولايات المتّحدة إعطاء جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضادّ لكوفيد-19 للأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر وأولئك “المعرّضين للخطر”، بحسب ما أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

موعد الجرعة الثالثة:

وقالت الإدارة في بيان إنّه يمكن إعطاء هذه الجرعة المعزّزة للأشخاص الذين ينتمون لهاتين الفئتين بعد مرور ستّة أشهر على تلقّيهم الجرعة الثانية.

وأضافت أنّ أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يمكن إعطاؤهم جرعة ثالثة من لقاح فايزر إذا كان هناك “خطر مرتفع” بأن يصابوا بأحد الأعراض الحادّة للمرض، أو إذا كان “تعرّضهم المتكرر” للفيروس يجعلهم عرضة “لخطر مرتفع بحدوث مضاعفات خطيرة” متعلّقة بالمرض، بحسب سكاي نيوز.

الفئات المستهدفة:

ونقل البيان عن جانيت وودكوك، رئيسة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة، قولها إنّ هذه الفئة تشمل “العاملين في مجال الصحّة والمعلّمين وموظّفي المدارس والعاملين في محلات السوبرماركت وفي ملاجئ المشرّدين والسجون، وغيرهم”.