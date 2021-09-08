أمير الجوف ووزير التجارة يناقشان تحسين بيئة الأعمال في المنطقة

المواطن - واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف أمس، المركز الوطني للتنافسية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ومعالي نائبة وزير التجارة الرئيسة التنفيذية للمركز الدكتورة إيمان المطيري.

واطلع سموه خلال الزيارة على جهود المملكة في تعزيز وتطوير البيئة التنافسية، ورصد وتحليل المعوقات والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال وسبل تطويرها ورفع مستوى جاذبيتها من خلال اقتراح الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية ومتابعة تنفيذها، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م.

مبادرات إمارة الجوف:

واستعرض سموه مبادرات إمارة منطقة الجوف في تعزيز بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنطقة، أبرزها دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز رواد الأعمال من خلال تأسيس دليل متكامل لتشغيل المتاجر وتقليص التكاليف التشغيلية ورفع القدرة التنافسية لمتاجر رواد الأعمال وتحفيزها, كما نُوقشت خطط ومبادرات تطوير الأنشطة الإعلامية في المنطقة وحضورها ومميزاتها على المنصات الإعلامية بشكلٍ أكبر، خصوصاً في الإعلام التقليدي (الإذاعة والتلفزيون) إلى جانب مبادرة إقامة ملتقى الإعلام والتنمية لجذب المستثمرين، وتعزيز دور المنطقة إعلامياً.

تطوير بيئة الأعمال:

من جانبه أكد معالي وزير التجارة أن هذه المبادرات تشكل منطلقات قوية لتطوير بيئة الأعمال في المنطقة وتحسين تنافسيتها، كما تسهم في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتدعم منتجي الزيتون في المنطقة، مبيناً أن منظومة التجارة تدعم مثل هذه المبادرات لتطوير البيئة التنافسية وتعزيز القطاعات المنتجة بالمنطقة.

حضر اللقاء محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ووكيل وزارة الإعلام للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث، ومستشار سمو الأمير الدكتور أحمد السناني.

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