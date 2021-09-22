أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير الرياض بالنيابة, أهمية تشديد الرقابة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات وخلال الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم الوطني ورصد المخالفين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكان سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة قد اطلع على تقرير غرفة عمليات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين في الإمارة، حيث تم رصد (12258) مخالفة للإجراءات الاحترازية وإغلاق (496) منشأة خلال (46508) جولة رقابية قامت بها العديد من القطاعات الحكومية في المنطقة، ممثلة بأمانة المنطقة وفرع الشؤون الإسلامية والشؤون الصحية والتجارة والسياحة والموارد البشرية والبيئة والمياه والزراعة والهيئة الملكية لمدينة الرياض وشرطة المنطقة ووزارة الرياضة وهيئة الترفيه.