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أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

2021/09/16
الساعة 5:22 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن
المواطن - الرياض

أدى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز “رحمها الله”، بعد صلاة عصر اليوم الخميس في جامع الفرقان بالدمام.

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

تشييع والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن

وأدى الصلاة مع سمو أمير المنطقة الشرقية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
كما حضر الصلاة سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال ومسؤولو الدوائر الحكومية وجمع مع المواطنين.

أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن أمير الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن


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