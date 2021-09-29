دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء عدداً من المشاريع التنموية والتي تساهم في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن والمشهد الحضري، ورفع كفاءة الطرق بالمنطقة الشرقية، بكلفة بلغت 86 مليون ريال والتي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية.

وقال أمير الشرقية، إن “هذه المشاريع التي نفذت في المنطقة لها أثر بالغ على تحسين حياة المواطن والمقيم ورفع مستوى جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية الوطن ٢٠٣٠ وتحقيق تطلعات القيادة “حفظها الله” لجعل المدن أكثر تطوراً وتمتلك بنية تحتية جذابة وهذا ما نحرص على تحقيقه في كافة محافظات المنطقة الشرقية”.

تفاصيل المشروعات:

وأوضح أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن هذه المشاريع تمثلت في استكمال (جسر تقاطع طريق الأمير متعب مع سكة الحديد بالدمام) بتكلفه ٤٨ مليون ريال، وهو عبارة عن جسرين بالاتجاهين على امتداد طريق الأمير متعب ويستمر مع تقاطع خط سكة الحديد، بالإضافة إلى الطرق المحلية لجانبي الجسرين مع إضافة مواقف جانبية وأرصفة مشاة وإنارة جانبية لطرق الخدمة والجسر، وذلك ضمن مبادرة رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية، حيث يبلغ طول كل جسر حوالي 460 متراً طولياً تقريباً، وهو عبارة عن مسارين على الجسر بكل اتجاه ومسار واحد لطرق الخدمة للدوران عند التقاطع مع سكة الحديد.

انسيابية الحركة:

ويهدف المشروع إلى توفير انسيابية الحركة عند التقاطعات مع خطوط السكك الحديدية داخل المدن، ولتوفير حركة دائمة ومستمرة للمركبات عند تقاطعها مع خط سكة الحديد دون توقف أو انتظار لعبور القطارات مما يوفر الأمان والوقت للمستخدمين، بالإضافة إلى تحسين فاعلية الجسر المجاور على نفس الطريق لنقل الحركة من طريق الظهران/الجبيل عبر طريق الأمير نايف للاتجاه شرقاً باتجاه طريق الملك عبد العزيز (الميناء) مروراً بطريق الأمير محمد بن فهد.

وأضاف الجبير: كما شملت المشاريع التي تم تدشينها اليوم مشروع تطوير شارع عبد الله بن رواحه، بطول 880 متراً، وعرض 30 متراً، وبمساحة إجمالية للإسفلت بلغت 6664م2، كما بلغت مساحة أرصفة المشاة فيه 14345 م2، مزود ببلاط ارشادي بطول 880 متراً، وعدد الأشجار فيه 202 شجرة مختلفة، كما تم تنفيذ مسارين للدراجات بواقع مسار واحد في كل اتجاه بطول 3173م2، ويتوفر فيه مواقف بمساحة 1131م2.

وكذلك شارع سفيان بن وهب، (المقطع من شارع عبد الله بن رواحة إلى الشارع الثامن عشر)، بطول 788م، وعرض 30م، وبمساحة إجمالية للإسفلت بلغت 5516م2، ومزود بأرصفة مشاة بمساحة 9091م2، وعدد الأشجار فيه 114 شجرة مختلفة، كما بلغ طول البلاط الإرشادي 1576م، ويتوفر فيه مواقف سيارات بمساحة 5376م2 إضافة إلى الشارع التاسع، بطول 1035م، وعرض 21، وبمساحة إجمالية للإسفلت بلغت 8327م2، ومزود بأرصفة مشاة بمساحة 7517م2، وعدد الأشجار فيه 102 شجرة مختلفة، كما بلغ طول البلاط الإرشادي 1895م، ويتوفر فيه مواقف سيارات بمساحة 402م2. وهي طرق محورية بحي السلام بالدمام، وتقدر تكلفه المشروع بـ ٣٨ مليون ريال، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، وهي إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري.

أعمال تطوير:

وشملت أعمال التطوير تزويد الشوارع بمواقف للسيارات وأرصفة للمشاة، وقد تم توزيع أحواض للزراعة على طول الشوارع، وتم زراعة أشجار الظل لمرتادي هذه الشوارع وتركيب كراسي خشبية بجوارها.

ورفع أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، شكره لأمير المنطقة الشرقية على رعايته وتدشينه لهذه المشاريع التنموية بالمنطقة، والتي ستساهم في تعزيز البعد الإنساني وجودة الحياة، بالإضافة إلى تسهيل وانسيابية الحركة المرورية.