أمير الشرقية يدشن مبادرة إنزال شعب مرجانية بسواحل الشرقية

المواطن - الشرقية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مبادرة إنزال شعب مرجانية اصطناعية بشاطئ العزيزية بمحافظة الخبر والتي أطلقها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

وقال سموه: “بلا شك أن الاهتمام بالبيئة يحظى برعاية وعناية من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين “حفظهما الله” من خلال تشجيع ودعم كافة الجهات المبادرة والاهتمام بكل ما من شأنه رفع الوعي البيئي وإنشاء إدارات تُعنى بالمحافظة على البيئة والمقومات الطبيعية وهو أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى للحافظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة”.

تحسين البيئة البحرية

وأشاد سموه بهذه المبادرات التي تساهم في تحسين البيئة البحرية وخلق بيئة جديدة تعيد التوازن الحياة الفطرية وتكاثر الكائنات البحرية، وحث سموه الجميع على المحافظة على السواحل والشواطئ لتبقى للأجيال القادمة بإذن الله.

وقال سموه: “سواحل المملكة ولله الحمد تزخر ببيئة طبيعية وخلابة وسواحل المنطقة الشرقية بشكل خاص تتميز بتنوع كبير في الكائنات البحرية وأنواع مختلفة ويجب على جميع رواد هذه السواحل المحافظة عليها وعدم الإضرار بها لتدوم بإذن الله.

شعب صناعية بعدة مواقع

وأوضح المهندس عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بأن فرع الوزارة في المنطقة يسعى لتوفير بيئة للكائنات البحرية مما يساهم في تكاثرها في بيئة طبيعية حيث تهدف المبادرة إلى إنزال (620) شعبة في سبعة مواقع على ساحل الخليج العربي خلال العام الحالي حيث قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بإنزال (483) شعبة صناعية في عدة مواقع، وبين أن عمليات الإنزال الأخيرة بينت تحسنًا في مدى الرؤية في قاع البحر وزيادة في تجمعات الأسماك، إضافة إلى تواجد أسماك في المنطقة لم تكن موجودة سابقًا.

ورفع المهندس عامر المطيري شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على ما يقدمه من دعم لفرع الوزارة للقيام بواجباته مقدرًا لسموه دعم المبادرات التي يقدمها الفرع، وكافة كيانات القطاع الخاص وشبه الخاص في المنطقة.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة