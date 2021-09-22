دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، مبادرة ” يوم أخضر لوطن أخضر “والتي تهدف لزراعة 100 ألف شجرة في المنطقة الشرقية، بحضور أمين المنطقة فهد الجبير.

منصة نباتك:

وتفضل أمير الشرقية، بزراعة 100 شجرة عن بعد عبر “منصة نباتك” إيذاناً بانطلاق المبادرة.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود بن نايف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم محمد الشيخ ومحمد الخالد.

حملة جماهيرية:

وتسعى المبادرة لإشراك سكان المنطقة في حملة جماهيرية للتشجير الجماعي، تجسد علاقة الفرد بالشجرة التي يزرعها حيث تحمل في بياناتها الرقمية وتهدف لتفعيل نموذج التشجير الذكي لتسريع وتسهيل جهود التشجير.