اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على سير العملية التعليمية والتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية الأستاذ بدر بن إبراهيم العبدالواحد يرافقه عدد من قيادات المؤسسة بالمنطقة والذين قدموا لسموه تقريراً عن سير العملية التدريبية في المؤسسة وما يقدم للطلاب من تخصصات تساهم في خدمة سوق العمل.

وقدم العبدالواحد شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأنشطة المؤسسة في المنطقة وما يصب في مصلحة الطلاب.