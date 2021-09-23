شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية مساء أمس، الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني 91 بشعار “هي لنا دار” في عرعر.

وأوضح أمير الشمالية أن هذه المناسبة تجسد مشاعر الانتماء للوطن وقيادته الحكيمة بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة على يد الملك المؤسس – رحمه الله.

واشتمل الحفل على قصائد شعرية، وعرض فيلم مرئي عن اليوم الوطني 91 “، وأوبريت وطني بعنوان ” هي لنا دار ” عقب ذلك شارك سموه في العرضة السعودية التي أقيمت بهذه المناسبة.

وكرّم أمير الشمالية أبناء شهداء الواجب المشاركين في احتفال اليوم الوطني 91 وأكد سموه أن الاحتفاء بشهداء الوطن ورجاله واجب وطني وشرفٌ عظيم، مبينًا أن هذا التكريم لأبناء الشهداء يُمثل تقديرًا وامتنانًا لهم في هذه المناسبة الوطنية.

ثم تجوّل أمير الشمالية، في أركان الجهات الحكومية المشاركة في احتفال اليوم الوطني الـ 91 وشملت مسرح الطفل، وركن الرياديين، ومعرض الفنون التشكيلية، وبوثات الأسر المنتجة، ومعرض الموروث الشعبي والدور الثالث من برج المياه.