رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير جازان بالنيابة مساء أمس الخميس، حفل أهالي منطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ91، الذي نظمته جامعة جازان، على مسرح المجمع الأكاديمي بمحلية في مدينة جيزان.

أمير جازان بالنيابة يحتفي بأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي:

وشهد الحفل جولة لأمير المنطقة بالنيابة على المعرض الفني الذي أعدته عمادة شؤون الطلاب بمشاركة عدد من فناني المنطقة وطلبة الجامعة الذين عبروا عن حبهم للوطن عبر لوحات تشكيلية وصور فوتوغرافية وعروض فنية وطنية، كما احتفى سموه بأبناء الشهداء ومصابي الحد الجنوبي مشيدًا بتضحياتهم البطولية للدفاع عن الدين والوطن.

اعتزاز بذكرى اليوم الوطني:

وألقى رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني كلمة اللجان التنظيمية للحفل عبر فيها عن اعتزازه بذكرى اليوم الوطني وبما تحقق للوطن من منجزات، منوهًا بما بذله أعضاء اللجان من جهود تنظيمية متميزة.

فيما ألقى عضو مجلس الشورى د. عاصم بن محمد مدخلي كلمة بالنيابة عن أهالي المنطقة عبر فيها عن فخر الأهالي واعتزازهم باليوم الوطني الـ 91 للمملكة، كما تضمن الحفل قصائد شعرية وطنية للشاعرة شقراء المدخلية والشاعر سلمان الحريصي، ثم كما قدم طلاب وطالبات جامعة جازان عرضًا فنيًا بعنوان ” ما لنا إلا دارنا ” من كلمات الشاعر موسى محرق، وأداء محمد خميسي ورؤى زكري، وألحان يحيى عزيك.

واُختتم الاحتفال بمشاركة سمو أمير منطقة جازان بالنيابة في أداء العرضة السعودية.