كشف أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، عن تفاصيل إستراتيجية تطوير عسير، والتي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أفضل التجارب العالمية:

وقال أمير عسير خلال لقائه ببرنامج هنا الرياض على قناة الإخبارية: إن ولي العهد حدد موعدًا للانتهاء من خطة تطوير المنطقة، موضحًا أنه تم استحضار أفضل التجارب العالمية للاستقرار على أكثرها تشابهًا مع عسير.

وتابع أن الإعلان عن إستراتيجية تطوير عسير سبقه عمل طويل، موضحًا أن ولي العهد أُطلع على الإستراتيجية حضوريًّا ما لا يقل عن 4 أو 5 مرات، وعبر الاتصال المرئي 6 أو 7 مرات، وذلك بخلاف الاجتماعات التي تناولت أمورًا متعددة تتعلق بالإستراتيجية.

رفع جودة الحياة:

ولفت الأمير تركي بن طلال إلى أن الإستراتيجية ستسهم بشكل رئيسي في رفع مستوى جودة الحياة والبنية التحتية في منطقة عسير، مؤكدًا أن هناك العديد من مشاريع التطوير القائمة في الوقت الحالي، أبرزها المدينة الجامعية والمدينة الطبية والكهرباء والمدينة الصناعية وغيرها.

كما أرجع الأمير اختيار قمم وشيم كشعار للإستراتيجية إلى أن القيادة لا ترضى لشعبها إلا القمم، إيمانًا منها بأن أبناءه هم أهل الشيم، مشيرًا إلى أن مكامن قوة منطقة عسير هي قممها وشيمها.