أمير مكة يُتوج الجواد تلال الخالدية بـ كأس الملك فيصل

المواطن - محمد سمعه

توج الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الخيال عادل الفريدي بعد فوزه على ظهر جواده تلال الخالدية بـ كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة في نسخته الأولى الذي أُقيم في الطائف.

تلال الخالدية يفوز بالنسخة الأولى من كأس الملك فيصل:

ونشر الحساب الرسمي لـ إمارة منطقة مكة المكرمة عبر “تويتر” لقطات من تتويج الفارس الفريدي باللقب.

وتعود ملكية الجواد تلال الخالدية لـ إسطبلات الخالدية ويدربه المدرب سعد بن مشرف.

مليون ريال قيمة الفائز في الشوط:

وقدم الأمير خالد الفيصل مليون ريال قيمة الفائز في الشوط، حيث تم تقديم المبالغ المالية للفائزين في المراكز الخمسة الأولى في السباق.

وكان أمير منطقة مكة حضر حفل سباق الخيل العربية الأصيلة بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء.

وأُقيم حفل سباق الخيل العربية الأصيلة للمرة الأولى في السعودية على ميدان الملك خالد بالحوية.

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