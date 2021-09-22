رُزِق محمد بن إبراهيم قادري- أحد منسوبي إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان- بمولود، اتفق وحرمه على تسميته أمير؛ لينضم إلى شقيقاته رتيل، وروين.

“المواطن” تُبارك لـ قادري، وتسأل الله تعالى أن يكون أمير قُرة عين لوالديه.