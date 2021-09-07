أمين الناصر: مذكرات تفاهم نماءات أرامكو ستعزز الاستدامة بالصناعات الرقمية

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، في مقابلة مع “العربية” أن برنامج نماءات أرامكو سيعزز الاستدامة بالاستثمارات الصناعية وسلاسل الإمداد، كما سيعزز الاستدامة بالصناعات الرقمية.

وكشف الناصر أن قيمة مذكرات التفاهم التي وقعتها أرامكو، اليوم الثلاثاء، وعددها 22 مذكرة تفاهم واتفاقية مشروع ضمن برنامج “نماءات”، تبلغ قيمتها 90 مليار ريال.

دعم برنامج نماءات أرامكو:

وأوضح أن هذه المذكرات الموقعة ستسهم في دعم برنامج “نماءات أرامكو” الذي يقدم لشراء الشركة، من المستثمرين العالميين والوطنيين، فرصًا كبيرة للمشاركة في إستراتيجية أرامكو السعودية لتحقيق النمو المستقبلي والاستدامة.

ووصف الناصر برنامج “نماءات” بأنه يمكن شركاء أرامكو من الاضطلاع بدور حيوي لزيادة القيمة المضافة في سلسلة توريد الطاقة والكيميائيات.

وقال: إنه “يمكن لشركائنا الاستفادة من مجموعة كبيرة من الحوافز المالية وحوافز البنية التحتية عبر برنامج شريك الحكومي، وستُسهم هذه المبادرات في دعم برنامج (نماءات)، وتشجيع زيادة الاستثمارات التي تعزز الجوانب التقنية والبيئية”.

تطور سعودي:

وأضاف أن “المملكة تتطور وتتغير في شتى المجالات، وأرامكو السعودية تعتز بأنها محرّك رئيس ودعامة لتمكين ودعم التغيير والتطور لتحقيق الاستدامة والازدهار”.

وأعرب عن ثقته بأن القطاعات التي تستهدفها أرامكو “ستتيح فرصًا كبيرة وجذابة ومجزية لجميع الأطراف المستثمرة، وستسهم في تطوير منظومة صناعية وبيئة أعمال عالمية المستوى وسلسلة إمداد تنافسية داخل المملكة بالإضافة لخلق الوظائف، لذلك فإننا نشجع الشركات الأخرى على المشاركة”.

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