تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الأعمال الميدانية لبلدية محافظة النماص في معالجة التشوهات البصرية؛ وذلك في زيارة مفاجئة شملت الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والمخططات والقرى بالمحافظة والمراكز التابعة.

رصد عدد من الملاحظات الميدانية:

وتهدف الزيارة لمتابعة أعمال صيانة وسفلتة حفر الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة وأعمال النظافة العامة وإزالة مخلفات البناء وإصلاح الأرصفة المتهالكة والدهانات والتأكد من مطابقة حواجز الحفريات للمواصفات المعتمدة، كما شملت جولته العديد من المنتزهات والحدائق، كما رصد عددًا من الملاحظات الميدانية التي يوجد بها تشوهات بصرية وقد حث البلدية بسرعة معالجتها.

تنفيذ خطط معالجة التشوهات البصرية:

وأكد الحميدي أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030 .

داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وبلديات المنطقة المرتبطة بها برصد التشوهات البصرية عبر تطبيق صور وترسل لتقوم الأمانة والبلديات بإدارتها ضمن خطط المعالجة.

فرصة مناسبة ليتم الاطلاع على كافة أعمال البلدية:

من جانب آخر أكد رئيس بلدية محافظة النماص ظافر محمد الأسمري بأن زيارة وجولة أمين عسير بأنها فرصة مناسبة ليتم الاطلاع على كافة أعمال البلدية فيما يخص التشوهات البصرية وأخذ مشورته الميدانية على الواقع وتحديد الأولويات مبينًا أن ذلك ليس بغريب على أمين منطقة عسير وحرصه الدائم على كل ما يحقق تميز العمل البلدي في كافة المحافظات والمراكز في منطقة عسير.