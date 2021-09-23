تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الأعمال الميدانية لبلدية أحد رفيدة، لمعالجة التشوهات البصرية؛ وذلك في زيارة مفاجئة شملت الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية والمخططات والقرى بالمحافظة والمراكز التابعة ومتابعة أعمال صيانة وسفلتة حفر الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة وأعمال النظافة العامة وإزالة مخلفات البناء وإصلاح الأرصفة المتهالكة والدهانات والتأكد من مطابقة حواجز الحفريات للمواصفات المعتمدة، كما شملت جولته العديد من المنتزهات والحدائق، كما رصد عددًا من الملاحظات الميدانية التي يوجد بها تشوهات بصرية وقد وجه البلدية بسرعة معالجتها.

الأمانة مستمرة في معالجة التشوه البصري

وأكد الحميدي أن الأمانة وبلديات المنطقة كافة مستمرة في تنفيذ خططها وجهودها الرامية لمعالجة عناصر التشوه البصري وتعزيز دور الأمانة وبلدياتها في تحسين المشهد الحضري لرفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030.