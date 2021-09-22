يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن لتحسين نتائجه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة النصر.

النصر يستضيف السماوي

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الباطن عند الساعة 6:25 مساء يوم غد الخميس على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة السادسة “هي لنا دار” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، ولديه مباراة مؤجلة، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط.

الباطن يُعاني

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تراجع النتائج أمام أندية الرياض ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يزيد من صعوبة مواجهته ضد النصر غدًا.

ولم يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الفوز في آخر 13 مباراة خاضها ضد أندية الرياض في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل 3 مرات، فيما خسر 10 مواجهات.

وجاءت نتائج الفريق السماوي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم مخيبة للآمال، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد ضد أبها بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وخسر أمام الاتفاق والفتح، وتعادل سلبيًا مع الهلال والطائي.