أنسيلمو يكتفي بتدريبات بدنية بيومه الأول بـ النصر

المواطن - محمد سمعه

خاض اللاعب البرازيلي أنسيلمو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر، تدريبات بدنية ولياقية مع المعد البدني للفريق الأول، وذلك بعد انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من الوحدة.

ورحب لاعبو النصر باللاعب البرازيلي حيث اكتفى فقط بالتدريبات اللياقية، وذلك أثناء خوض باقي لاعبي الفريق الأول مناورة فنية ضد لاعبي فئة الشباب بالنادي.

الفريق الأول يكسب فئة الشباب بثلاثية:

وكسب الفريق الكروي الأول، لاعبي فئة الشباب بثلاثية دون رد سجلها اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله واللاعب البرازيلي تاليسكا.

ووقعت رسميًّا إدارة النصر مع أنسيلمو دي مورايس، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، وتمنت له التوفيق مع العالمي.

سبب انسحاب الاتحاد من صفقة أنسيلمو:

وأول أمس الثلاثاء، كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، عن سبب انسحاب النادي من صفقة ضم البرازيلي أنسيلمو نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة السابق.

وغرد كعكي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أود توضيح بأننا تقدمنا بعرض لاستعارة اللاعب البرازيلي من شقيقنا نادي الوحدة، لكن محاولة وكيل أعماله خلق حالة من المزايدة، بين الأندية جعلتنا ننسحب فورًا من المفاوضات”.

وواصل كعكي قائلًا: “لا صحة كذلك لتقديم عرض جديد لضم اللاعب حيث تم قبل يومين إبلاغ إدارة الوحدة سحب عرضنا رسميًّا وأشكرهم كذلك على احترافيتهم”.

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