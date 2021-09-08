أنسيلمو يُطمئن جماهير النصر

المواطن - محمد سمعه

حرص البرازيلي أنسيلمو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر على طمأنة جماهير العالمي حول مدى استعداداته للمباريات القادمة مع أصفر العاصمة.

وكانت جماهير نادي الاتحاد أكدت في وقت سابق عبر “تويتر” على أنها سعيدة بعدم تعاقد إدارة أنمار الحائلي مع اللاعب البرازيلي كون وزنه زائدًا وجسده ليس مثاليًا للعب كرة القدم، ليطمئن اللاعب البرازيلي جماهير النصر بنشر صورة له عبر خاصية Story في حسابه بـ الإنستجرام وهو في حالة بدنية جيدة مع مدرب الأحمال الخاص به.

موعد أول مباراة لـ أنسيلمو مع النصر

ومن المنتظر مشاركة أنسيلمو مع الفريق الكروي الأول بـ النصر، في مباراة الاتحاد بالجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 18 سبتمبر الجاري.

سبب انسحاب الاتحاد من الصفقة

وفي وقت سابق، كان أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، كشف عن سبب انسحاب النادي من صفقة ضم أنسيلمو نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة السابق.

وغرد كعكي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أود توضيح بأننا تقدمنا بعرض لاستعارة اللاعب البرازيلي من شقيقنا نادي الوحدة، لكن محاولة وكيل أعماله خلق حالة من المزايدة، بين الأندية جعلتنا ننسحب فورًا من المفاوضات”.

وواصل كعكي قائلًا: “لا صحة كذلك لتقديم عرض جديد لضم اللاعب حيث تم قبل يومين إبلاغ إدارة الوحدة سحب عرضنا رسميًّا وأشكرهم كذلك على احترافيتهم”.

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