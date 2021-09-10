أنشيلوتي يُحدد أول الراحلين عن ريال مدريد في الشتاء

المواطن - اسلام البشيشي

يبدو وأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول بنادى ريال مدريد، قد استقر على الاستغناء عن خدمات داني سيبايوس خلال الميركاتو الشتوي المقبل، حيث وافق على إعارته لريال بيتيس.

ولعب النجم الإسباني سيبايوس آخر موسمين على سبيل الإعارة في آرسنال، ولكن لم يقدم النادي الإنجليزي على شرائه وآثر بدلًا عن ذلك الحصول على توقيع زميله مارتن أوديجارد.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ABC” الإسبانية، فإن مدرب النادي الملكي كارلو أنشيلوتي قد أبلغ داني سيبايوس بالفعل أنه خارج حساباته هذا الموسم وليست له أي فرص في المشاركة إلا في حالات الإصابات أو الغيابات القهرية.

سيبايوس بدوره وافق على الرحيل إلى ناديه الأم الذي تألق معه، ريال بيتيس، لكن هذه المرة قد يكون رحيلًا دون رجعة.

الإعارة سوف تتضمن بند إلزامي للشراء من قبل النادي الأندلسي في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو، بعد أن اشتراه الريال من نفس النادي نظير 16.5 مليون يورو.

في الواقع، حاول اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا الهروب من جحيم دكة بدلاء ريال مدريد هذا الصيف، غير أن الإصابة التي تعرض لها في أولمبياد طوكيو 2020 حالت دون إتمام انتقاله إلى ريال بيتيس في ذلك الحين.

ويمتلك ريال مدريد في منتصف الملعب لوكا مودريتش وتوني كروس وكاسيميرو بجانب فيدي فالفيردي، ويستطيع دافيد ألابا الأداء هو الآخر في نفس المركز.

يشار إلى أن سيبايوس في وقت سابق أشار إلى أنه يحلم باللعب للوس بلانكوس مهما كانت الظروف، بيد أن أحلامه تبددت هذا العام بقدوم أنشيلوتي الذي لم يغير رأيه عن رأي المدرب السابق زين الدين زيدان حول الدولي الإسباني.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة