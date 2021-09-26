يلعب حمض الفوليك أو الفولات (فيتامين B-9) دورًا كبيرًا في تكوين خلايا الدم الحمراء، كما تساعد الخلايا على النمو وعلى أداء وظائفها بشكل صحي لدى الأطفال حديثي الولادة.

مصادر حمض الفوليك

ويوجد حمض الفوليك بشكلٍ رئيسي في الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والبقوليات، والبازلاء، والمكسرات، ومن بين الفواكه الغنية بحمض الفوليك: البرتقال والليمون والموز والبطيخ بأنواعه والفراولة، وتوجد الفولات داخل الأطعمة المصنعة على شكل حمض الفوليك، وهو مكون رئيسي في فيتامينات ما قبل الولادة وفي العديد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية مثل حبوب الإفطار والمعكرونة.

فوائد حمض الفوليك لدى حديثي الولادة

ومؤخرًا أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا اعتماد إضافة حمض الفوليك إلى الدقيق للحد من أمراض العمود الفقري التي تهدد حياة مئات الأطفال سنويًا.

وقال وزير الصحة إن حمض الفوليك آمن وسيحدث فرقًا كبيرًا للعديد من العائلات وإضافته إلى الطعام أثبت مساهمته في تقليل عيوب الأنبوب العصبي لدى حديثي الولادة.

علاج نقص حمض الفوليك

وتؤكد المنظمات الصحية الدولية أن النظام الغذائي المفتقر للأطعمة الغنية بالفولات أو حمض الفوليك يمكن أن يتسبب في الإصابة بنقص الفولات، وربما يحدث نقص الفولات أيضًا لدى الأشخاص المصابين بحالات مرضية معينة؛ مثل الداء البطني، الذي يمنع الأمعاء الدقيقة من امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة (متلازمات سوء الامتصاص).

نصائح للتعامل مع الأطفال بعد الولادة

وتنصح منظمة اليونيسيف بالرضاعة الطبيعية في خلال ساعة من الولادة باعتبار أن ذلك هو أغلى هدية يمكن للأم أن تقدمها لطفلها الجديد، حيث إنها تقلل احتمالات وفاة الطفل في أول 28 يومًا من حياته بشكل كبير.