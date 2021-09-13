أول حلاقة سعودية: لدي طريقتي الخاصة في العمل

المواطن - الرياض

قالت وفاء صقر أول حلاقة سعودية: إنها واجهت صعوبات كثيرة في البداية، ولديها طريقة خاصة في التعامل مع الأطفال، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة.

#أخبار_سيدتي وفاء صقر .. أول حلاقة سعودية: واجهت صعوبات كثيرة في البداية ولدي طريقة خاصة للتعامل مع الأطفال خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة #أول_حلاقة_سعودية#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/GlH5WFKBDJ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 12, 2021

قصة نجاح:

تابعت صقر خلال تصريحات إلى برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، أنها استخرجت الرخصة للعمل، وتعمل بطريقتها الخاصة، حيث إن لديها زبائن كثر من فئات الأطفال ذوي القدرات الخاصة، مشيرةً إلى أنها لم تدرس كتخصص التعامل مع الأطفال، بل متخصصة في الكيمياء، وترى أن الكيمياء الحيوية هي أساس الحياة.

أضافت أول حلاقة سعودية أنها ليست “مستعيبة” من المهنة؛ لأنه عمل لا يغضب الله ورسوله، بل إنها تعمل بكامل حجابها، ولهذا لا تهتم بالانتقادات؛ لأنها لن تقلل منها في شيء.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة