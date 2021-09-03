أول رد فعل من الأهلي بعد رفض الاحتجاج

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، سوف تكون في طريقها لرفع استئناف إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد رفض احتجاج الراقي من قبل لجنة الانضباط على الهدف الذي أحرزه ضمك في مباراة الفريقين.

الانضباط تفسر سبب الرافض:

وأكدت الانضباط أنها خاطبت لجنة الحكام التي أرسلت تقريرًا لم يرد فيه ما يفيد بوجود خطأ فني صُدر من حكم المباراة ماجد الشمراني كما تضمن الإفادة عدم وجود أي خطأ فني وقع فيه الحكم بجانب عدم وجود سوء لتطبيق قانون كرة القدم.

وستقدم إدارة الراقي استئنافًا ضد قرار الانضباط بحسب الإعلامي محمد الثقفي المقرب من الراقي وذلك بسبب عدم الاقتناع بمبرر لجنة الانضباط، خاصة أن الإعادة التلفزيونية كانت أظهرت وجود لاعبين من الأهلي بمنتصف ملعب ضمك، وهو ما يؤكد عدم صحة هدف ضمك.

كواليس أزمة هدف ضمك بـ مباراة الأهلي:

وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني سجل هدف التعادل سريعًا لـ ضمك، في شباك الراقي بعد مرور دقيقة واحدة من هدف اللاعب السنغالي الحسن نداو، حيث استغل ضمك تراجع لاعبي الراقي من الاحتفال بهدفهم، ليباغتهم فارس الجنوب بهدف التعادل.

وسيواجه الراقي، فريق التعاون مساء الأحد 12 سبتمبر في الجولة الرابعة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

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