استعرضت قناة الإخبارية قصة المسعفة إيمان عبدالعظيم، التي تعتبر أول سعودية تعمل في قيادة سيارات الإسعاف مع بداية أزمة كورونا، بمبادرة منها لتؤدي رسالتها السامية على أكمل وجه.

فيديو | إيمان عبدالعظيم .. أول سعودية تعمل قائدة لسيارة الإسعاف #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Kf9Epaxw5x — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2021

ردود أفعال إيجابية:

وقالت إيمان في تصريحات إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية: إنها تلقت ردود أفعال إيجابية ومشجعة من كافة أنحاء الوطن العربي ليس فقط في المملكة، كما حصلت على تكريم وشهادة شكر من التجمع الصحي.

واقعة طريفة:

وسردت أول سعودية تعمل قائدة لسيارة إسعاف، تفاصيل واقعة حدثت معها، حيث نقلت مريضًا وبعد الوصول للمستشفى فوجئ بوجود سيدة على مقعد السائق، مؤكدة أنه في البداية أعرب عن استغرابه من قيادة امرأة سيارة إسعاف لكنه أبدى في الوقت نفسه إعجابه بقيادتها الهادئة.

وتابعت أنه مثلما يخدم الجندي ورجل الأمن الوطن، نحن في ميدان الصحة موجودون لخدمة الوطن، متمنية أن تكون كذلك أول امرأة تقود طائرة إخلاء طبي في أقرب وقت ممكن.