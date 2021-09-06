إبداعات من الأطعمة والمشروبات في مهرجان التمر بدومة الجندل

المواطن - واس

يقدم ما يقارب من 40 شاباً وشابة إبداعاتهم في صنع وإعداد المشروبات الساخنة والأطعمة المتنوعة عبر عربات “الفود ترك” ، لزوار مهرجان التمر والعسل الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل، المقامة فعالياته بمدينة المعارض بالمحافظة، مؤكدين أن فرصة المشاركة كانت ذات مردود إيجابي .

مواقع مخصصة:

وأوضحت رئيسة الأسر المنتجة بالمهرجان سحر الخالدي أن إدارة المهرجان حرصت أن تكون المواقع المخصصة للأسر المنتجة والفود ترك قريبة من بعضها ومن زوار المهرجان، وأن تكون العربات مجهزة تجهيزاً متكاملاً، ليقدم الشباب والشابات كل ما لديهم من مهارات وأصناف وتعدد في الأطعمة والمشروبات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وجبات شرقية وغربية:

ويقدم هؤلاء الشباب والشابات وجبات شرقية وغربية، وأكثر من 100 نوع من المشروبات المختلفة،إذْ تتميز عربات «الفود ترك» بجلسات منوعة وسط أجواء المساء العليلة التي تتمتع بها منطقة الجوف.

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