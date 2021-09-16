إبراهيموفيتش يحسم موقفه من المشاركة في قمة ميلان ويوفنتوس

المواطن ـ إسلام البشبيشي

كشف الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق نادي ميلان الإيطالي، عن موقفه النهائي من مشاركته رفقة ناديه في قمة الدوري الإيطالي ضد يوفنتوس يوم الأحد.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أليانز تورينو القمة المُرتقبة بين ميلان الذي بدأ الموسم بثلاثة انتصارات مُتتالية، ويوفنتوس الذي لم يفز في أي مباراة من المباريات الثلاثة فتعادل الأولى وخسر الثانية والثالثة.

عودة مهاجم ميلان:

وقال إبراهيموفيتش، في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: “هل سأكون في تورينو؟، دعونا نرى يومًا بعد يوم”.

وتابع :”ليس سرًا أنني أعاني من مشكلة في الأوتار، ولا أريد أن أخاطر بحدوث أي مضاعفات”.

وتابع النجم السويدي ققائلًا: “أريد أن أبقى لائقًا بدنيًا لكامل الموسم، وأنا لا أعتقد أنني رجل خارق “سوبر مان”، على الرغم من ذلك فإن مشكلتي هي أنني أعمل كثيرًا جدًا وأحب أن أعاني”.

غياب إبراهيموفيتش:

وكان إبراهيموفيتش قد غاب عن أول مُباريات فريقه في دور المجموعات لمُسابقة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، ونجح الريدز في الفوز بثلاثة أهداف لهدفين، في الظهور الأول لميلان على مستوى دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل.

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