إبراهيم القاسم: تراكتور لم يقدم شيئًا رسميًا للانسحاب أمام النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن نادي تراكتور الإيراني لم يتقدم بأي شيء رسمي لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للانسحاب أمام النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ابراهيم القاسم – امين عام اتحاد الكرة السعودي: النتائج تحتاج لوقت ولا توجد نتائج قصيرة المدى.. الاتحاد الاسيوي منع الحضور الجماهيري في مباريات الأرض المحايدة #استراتيجية_الكرة_السعودية#أكشن_مع_وليد

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وتحدث القاسم لـ برنامج ” أكشن مع وليد” على قناة MBC Action قائلًا: “حتى الآن تراكتور لم يقدم أي شيء رسمي للانسحاب أمام العالمي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد أيضًا على منع حضور الجماهير للمباريات الآسيوية التي تُقام في أراضٍ محايدة”.

تفاصيل استراتيجية تطوير كرة القدم السعودية

وواصل القاسم قائلًا: ” استراتيجية تطوير كرة القدم في السعودية ليست استراتيجية تخص اتحاد القدم فقط، ولكنها تخص أيضًا الأندية والإعلام الرياضي والجماهير ويجب على الجميع المشاركة، لأن الخطة التي وُضعت تعني الاهتمام بالناشئين الصغار وصولًا لتجهيز منتخب قوي يقارع المنتخبات العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا يوجد في كرة القدم خطط قصيرة المدى”.

الأزمات تضرب تراكتور قبل مواجهة النصر

جدير بالذكر أن تراكتور كان أعلن أمس الخميس عن استقالة مدربه الإيراني فراز كمالوند وذلك قبل مواجهة النصر مساء الاثنين المقبل في دوري أبطال آسيا حيث تُقام المباراة في قطر.

كذلك تغيب المدافع عبدالإله العمري عن تدريبات العالمي مساء أمس، بعد حصول الجهاز الطبي بالنادي العاصمي على تقرير طبي من الجهاز الطبي لـ المنتخب السعودي حول إصابة العمري، حيث سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية غدًا السبت.

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