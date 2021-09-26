سرد المواطن إبراهيم القحطاني، قصة تبرعه بالدم 110 مرات بدون أي مقابل على مدار 27 عامًا لخدمة المرضى في مستشفى القطيف المركزي.

بداية التبرع بالدم:

وقال القحطاني خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إن بداية تبرعه بالدم كانت في سبتمبر 1994، عندما طلب شخص بأحد مساجد رأس تنورة من الموجودين بالمسجد التبرع لابنته بالدم بشكل أسبوعي؛ حيث إنها قد تفارق الحياة في حال لم تجد متبرعًا بالدم.

خدمة للمنطقة:

وتابع القحطاني أن الأطباء أوصوه بالتوقف عن التبرع بدمه، خاصة أنه اقترب من عمر الـ60 عامًا، مشيرًا إلى آخر تبرع له كان الشهر الماضي، حيث إنه لا يتبرع بدمه إلا لمستشفى القطيف المركزي، والذي يخدم مسافة تصل إلى 700 كيلومتر من حفر الباطن وحتى الأحساء.

ولفت إلى أن أمراض الدم الوراثية منتشرة في القطيف، الأمر الذي يجعل أهلها في حاجة مستمرة للدم.