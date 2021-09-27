تعود إثارة ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد إلى عشب أرضية ملعب عبدالله الفيصل بداية من الجمعة المقبلة، وذلك بعد غلق تام لمدة 9 سنوات من أجل أعمال الصيانة والتطوير في الملعب.

وكانت لجنة المسابقات بـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت نقل مباراة ديربي جدة من الجوهرة المشعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي فاز بآخر ديربي على أرضية ملعب عبدالله الفيصل:

وكان ديربي جدة الأخير على أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل أُقيم في 31 أكتوبر من عام 2012 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ووقتها فاز الأهلي على الاتحاد بثنائية دون رد، ليصعد إلى النهائي القاري لمواجهة فريق أولسان الكوري الجنوبي، ثم خسر الراقي في النهائي.

أبرز التعديلات الجديدة على الملعب:

وتم تطوير الملعب بشكل مميز حيث تم زراعة تربة الملعب بأحدث الأساليب وفقًا للمعايير العالمية بجانب رفع الطاقة الاستيعابية لمقاعد الملعب، لتتسع لـ 27 ألف مقعد، بما فيها المقصورة الرئيسية.

بجانب إنشاء مركزين إعلاميين يتسع كل واحد منهما إلى 50 شخصًا، وبناء قاعة مخصصة للمؤتمرات الصحفية تستوعب ما يقرب إلى 240 شخصًا، مع إنشاء عيادات طبية وغرف مخصصة للكشف عن المنشطات.

وكان أُثير الجدل مؤخرًا حول الملعب الذي سيستضيف ديربي الأهلي والاتحاد وذلك بعدما أعلنت وزارة الرياضة مسبقًا أن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بات جاهزًا لاستقبال المباريات بعد 9 سنوات من الصيانة والتطوير، حيث ذكرت بعض التقارير أن إدارة الاتحاد تُحبذ إقامة المباراة على ملعب الجوهرة المشعة من أجل حضور جماهيري أكبر.

ويقع ملعب عبدالله الفيصل، جنوب شرق جدة كما كان يتسع قديمًا لـ سعة تتراوح من 25 ألفًا إلى 35 ألف متفرج، ولكن بعد تركيب المقاعد بعام 2009، تقلصت سعته إلى 18000 متفرج، كما تم افتتاح الملعب في عام 1976 وكان يُسمى قديمًا باسم ملعب “رعاية الشباب” في جدة.