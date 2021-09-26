أعلنت سفارة إثيوبيا في مصر عزمها إغلاق أبوابها أمام رعاياها اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل لأسباب اقتصادية ومالية بحسب تصريحات السفير الإثيوبي.

وقال ماركوس تكلي في تصريحات لـ BBC اليوم الأحد، إنه تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لأسباب مالية واقتصادية وخفض تكاليف إدارة السفارة، موضحًا أن مدة غلق السفارة تمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.

أسباب إغلاق سفارة إثيوبيا في مصر

وقال السفير إن غلق السفارة الإثيوبية في القاهرة، لا يتعلق بأزمة سد النهضة الدائرة حاليًا بين بلاده ومصر والسودان، مضيفًا أن مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال فترة تعليق عمل السفارة.

خطة إغلاق السفارات

يذكر أن أديس أبابا أعلنت عن خطة لغلق سفاراتها في نحو 30 بلدًا بسبب الأوضاع الاقتصادية والمادية، وكان من بين هذه البلدان: الجزائر والمغرب والكويت.

وتعاني إثيوبيا حاليًا من أزمة اقتصادية حادة على وقع الحرب مع إقليم تيجراي، الذي استنزف اقتصاد البلاد، فيما أعلن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بأن الحرب استنزفت ما يزيد على مليار دولار من خزينة البلاد.