إجراء 1060 عملية قسطرة وجراحة قلبية بمركز القلب بصحة الجوف

المواطن - واس

أجرى الفريق الطبي بمركز القلب بالجوف 1060 عملية قسطرة وجراحة قلبية، إضافةً إلى التعامل مع 135 حالة إنقاذ حياة “عن طريق عملية القسطرة القلبية الطارئة ” وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م .

حالات منظار القلب

فيما قدّم المركز خدماته خلال نفس الفترة لعدد 7326 مستفيداً منهم 676 حالة قلب أطفال.

كما تم إجراء أول حالة منظار للقلب لمريضة تكللت بالنجاح، حيث ساهم هذا الإجراء في تشخيص الحالة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة، وهي توسيع الصمام بالبالون عن طريق القسطرة بدلاً من جراحة القلب المفتوح.

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