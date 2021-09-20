إجراء 169 ألف فحص مخبري في مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية بالرياض

المواطن - الرياض

قالت صحة الرياض إن مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمنطقة أجرى أكثر من 169 ألف فحص مخبري وذلك خلال العام الماضي 1442هـ، حيث تم إجراء 169.610 فحوص مخبرية لعدد 57.526 عينة، إضافة إلى إجراء 25.154 فحصاً مخبرياً للعقاقير المساء استعمالها و 80.706 فحوص لحالات الاشتباه و 60.752 فحصاً لطلبات التوظيف و2.368 فحصاً لعينات السموم الإسعافية و 630 فحص للكشف عن السموم المعدنية الثقيلة.

المركز حاصل على الاعتماد الدولي

الجدير بالذكر أن المركز حاصل على الاعتماد الدولي (ISO 17025) في مجال علم السموم والمختبرات التحليلية والكيمياء الشرعية من المنظمة الأمريكية العالمية (Standard Accounting IAS International) بالإضافة إلى حصوله على الاعتماد الدولي في مجال علم السموم والطب الشرعي والكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية والصادرة من الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (College of American Pathologists CAP) ، فضلاً عن حصوله على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة (4) سنوات وذلك بعد استيفاء كافة معايير ومتطلبات التدريب الصحي والمهني.

تسهيل وتسريع إجراء المعاملات

ويرتبط مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة الرياض بجميع الجهات الحكومية والخاصة عبر المنصة الوطنية (أوتار) بهدف تسهيل وتسريع إجراء المعاملات المقدمة.

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