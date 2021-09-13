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إجراء 21 عمليّة قلب مفتوح و332 قسطرة قلبيّة في مركز القلب بالقصيم
خلال شهر أغسطس لعام 2021م

إجراء 21 عمليّة قلب مفتوح و332 قسطرة قلبيّة في مركز القلب بالقصيم

2021/09/13
الساعة 12:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إجراء 21 عمليّة قلب مفتوح و332 قسطرة قلبيّة في مركز القلب بالقصيم
المواطن - واس

أجرى مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم 21 عمليّة قلب مفتوح و 332 قسطرة قلبيّة خلال شهر أغسطس لعام 2021م.

يذكر أنّ مركز الأمير سلطان لطبّ وجراحة القلب بالقصيم ينفّذ في قسم جراحة قلب الأطفال جميع عمليّات معالجة التشوّهات الخلقيّة للقلب لدى الأطفال وحديثي الولادة، بما فيها العمليّات المرحليّة المساعدة والتصحيحيّة النهائيّة.

ويعدّ المركز من أهمّ المراكز الطبّيّة المتخصّصة في التدخّلات الجراحيّة للقلب على مستوى المملكة، كما حقّق نجاحاً في عمليّات القلب المفتوح للكبار من مرضى القلب الّذين كانوا في حالة حرجة جدّاً قبل تدخّل الكادر الطبّيّ بمركز القلب.

 


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