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إحصائية سلبية تلاحق الاتحاد قبل مواجهة النصر

إحصائية سلبية تلاحق الاتحاد قبل مواجهة النصر

2021/09/18
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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إحصائية سلبية تلاحق الاتحاد قبل مواجهة النصر
المواطن ـ إسلام البشبيشي

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي ينتظرها عشاق الكرة السعودية في كل مكان، بين النصر والاتحاد في كلاسيكو مثير، يستضيفه ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، الذي سيكون مسرحًا للمتعة والإثارة؛ نظرًا للمنافسة الحامية في مباريات الفريقين.

جاهزية الفريقين:

سيدخل فريق النصر هذه المواجهة كامل العدد، حيث لا يعاني من أي إصابة، كما أنه سيخوض المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا، بفوزه على تراكتور الإيراني، بهدف دون رد.

النصر والاتحاد - 13 ناديًا سعوديًا

في المقابل، فإن الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد، استطاع أن يتنفس الصعداء بعودة جميع المصابين، ليدخل موقعة النصر بكل أسلحته، وهو ما يعطي الفريق دفعة معنوية وفنية كبيرة.

النصر والاتحاد
جانب من مباراة سابقة

النصر والاتحاد تقابلا 27 مرة:

ومع ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يتواجه الفريقان للمرة الـ27 في تاريخ دوري المحترفين.

رقم سلبي للاتحاد:

يملك فريق الاتحاد رقمًا سلبيًّا قبل مواجهة النصر، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ولم يحافظ الاتحاد على نظافة شباكه في آخر 17 مواجهة أمام النصر بالدوري واستقبل خلالها 34 هدفًا.

النصر ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة

ويدخل الاتحاد المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، فيما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

والجدير بالذكر أن الفريقين يعودان مرة أخرى إلى ملعب مرسول بارك الذي احتضن آخر مواجهة جمعتهما في ختام دوري المحترفين الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بفوز الاتحاد 2/ 1.

النصر والاتحاد - دوري محمد بن سلمان
لقاء سابق بين النصر والاتحاد


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