إحصائية مثيرة لـ الهلال قبل مواجهة الاتفاق

المواطن ـ إسلام البشبيشي

يدخل فريق الهلال مواجهته اليوم أمام نادي الاتفاق متسلحًا برقم استثنائي في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين هذا الموسم.

وسجل الهلال جميع أهدافه في دوري المحترفين هذا الموسم في الربع ساعة الأخيرة من مبارياته، ليصبح الفريق الوحيد الذي سجل جميع أهدافه خلال هذه الفترة.

ويحتل الهلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يوجد الاتفاق في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

موعد مباراة الهلال والاتفاق:

ومن أن تنطلق مباراة الهلال مع الاتفاق، مساء يوم السبت، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

القناة الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق:

ومن المقرر أن تنقل مباريات الدوري السعودي هذا الموسم عبر شبكة قنوات SSC SPORT الناقل الحصري والرسمي للمسابقة.

وستذاع مباراة الهلال والاتفاق في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC Sport 1 HD بصوت المعلق الرياضي عيسى الحربين.

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