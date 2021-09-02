إحصائية مميزة تنتظر رينارد في مباراة السعودية وفيتنام

المواطن - مروة نبيل

يسعى المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز ضد نظيره الفيتنامي اليوم، وحصد الثلاث نقاط.

مباراة السعودية وفيتنام اليوم

ومن المقرر أن يبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة رينارد، مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مساء اليوم الخميس بمواجهة فيتنام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة السعودية وفيتنام اليوم، يملك الأخضر سجلًا مميزًا أمام منتخبات جنوب شرق آسيا ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، حيث إنه لم يخسر أي مواجهة أمامهم، ما يمنح لاعبيه دافعًا معنويًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رينارد في قائمة الأكثر قيادة للأخضر

وسيتقدم رينارد إلى المركز الـ14 في قائمة أكثر المديرين الفنيين قيادة لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم فور ظهوره أمام فيتنام، ويطمح أن يُحقق الأخضر انطلاقة مميزة؛ تساعده على التأهل إلى مونديال 2022.

وقاد رينارد منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 18 مباراة منذ التعاقد معه، ليحتل المركز الـ18 في قائمة أكثر المديرين الفنيين قيادة للأخضر، وتفصله مواجهة واحدة فقط على معادلة الألماني أوتو فيستر، الأرجنتيني جابرييل كالديرون، البرازيلي جوزيه كاندينيو، والإسباني لوبيز كارو، أصحاب المراكز من 14 إلى 17.

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