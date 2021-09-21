إدراج شركة توزيع الغاز الطبيعي بالسوق الموازية في هذا الموعد

المواطن - الرياض

أعلنت تداول اليوم أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة توزيع الغاز الطبيعي في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الإربعاء 15/02/1443هـ الموافق 22/09/2021م.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن الإدراج سيكون مباشراً برمز تداول 9516 وبالرمز الدولي SA15AG54KM12 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

الأسهم السعودية

وبالأمس تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة الإثنين بنحو 0.9 في المائة والتي تعادل 100 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11300 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 11299 نقطة، وذلك بتأثر من تراجع أسهم “البنوك” و”المواد الأساسية”، وذلك خلال منتصف التعاملات.

الأسهم الهابطة

وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 0.8 في المائة، بينما تراجع سهم سابك بنحو 1.6 في المائة، حيث يتداول السهم دون احقية أرباح.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط الاسواق العالمية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المائة.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 13 شركة باللون الأخضر و182 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 7 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 4.11 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 120.6 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 190.9 ألف صفقة.

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