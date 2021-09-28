نجح اللاعب السنغالي إدريسا جايي في سرقة الأضواء من الثلاثي الهجومي لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي خلال الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

جايي يسجل الأول ببراعة لـ باريس سان جيرمان:

وتمكن جايي من إحراز الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الثامنة من الشوط الأول بعد أن عجز نيمار عن تصويبها، ليسددها جايي في الشباك الخالية لحارس مانشستر سيتي، البرازيلي إيدرسون.

ولم يظهر الثلاثي الهجومي المكون من ميسي ونيمار ومبابي بشكل مُلفت للأنظار خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل الفريق الباريسي مكونًا من: “دوناروما في حراسة المرمى، حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديش، هيريرا، جايي، فيراتي، نيمار، ميسي، كيليان مبابي”.

أما الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي فكشف عن تشكيل السيتزنس الذي جاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، دياز، لابورتي، كانسيلو، رودريغو، بيرناردو، دي بروين، محرز، سترلينج، جريليش”.

وكان باريس سان جيرمان تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات، بينما فاز مانشستر سيتي على نادي لايبزيج الألماني بسداسية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى.

البي إس جي يسعى للثأر:

يذكر أن الفريقين التقيا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في الموسم الماضي، حيث تأهل مانشستر سيتي بعد فوزه ذهابًا وإيابًا على باريس سان جيرمان بنتيجة رباعية مقابل هدف في مجموع المباراتين.