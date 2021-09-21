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إزالة تعديات بمساحة 17500 م2 قرب جبل ثور
عبارة عن عقوم ترابية وبناء بالحجر

إزالة تعديات بمساحة 17500 م2 قرب جبل ثور

2021/09/21
الساعة 4:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إزالة تعديات بمساحة 17500 م2 قرب جبل ثور
المواطن - واس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية بمشاركة إدارة الخدمات العامة ومساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، عقوماً ترابية وبناءً بالحجر مجاوراً لجبل ثور ضمن نطاق البلدية على مساحة 17500م2.

إزالة تعديات جبل ثور

وأوضحت الأمانة أن التعديات رصدت بمتابعة وكالة البلديات وأزيلت الإحداثات والعقوم الترابية إزالةً كليةً بمشاركة الجهات المعنية.
وحذرت الأمانة من التعدي على الممتلكات العامة والأراضي الفضاء، مؤكدةً استمرار العمل لرصد جميع التعديات والمخالفات تطبيقاً للأنظمة والتعليمات.


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