إستراتيجية الاتحاد السعودي تحتاج لعدة سنوات

المواطن - مروة نبيل

لا تزال هناك العديد من التساؤلات حول الإستراتيجية التي أعلن عنها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة الماضية، خاصة أنها تطمح في بناء منتخب ضمن النخبة، ولكن بعد سنوات عديدة وليس حاليًّا.

الاتحاد السعودي يطلق استراتيجية تحول كرة القدم:

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أطلق مؤخرًا إستراتيجية تحول الكرة السعودية، وشدد رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل على العمل على صناعة منتخب ضمن أفضل 20 منتخبًا في العالم بحلول 2034، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتحظى الرياضة السعودية بدعم كبير ولا محدود من القيادة، لبناء جيل قوي، لتصبح الكرة في الطريق الصحيح وتكون المملكة من ضمن دول النخبة كرويًّا، لذلك يتم إعداد الموهوبون بالمرحلة الابتدائية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هوساوي يؤكد أن نجاح الإستراتيجية يحتاج سنوات:

وعلق نجم المنتخب السعودي السابق، أسامة هوساوي على إستراتيجية الاتحاد السعودي لبرنامج “ملعب SBC”، قائلًا: “في حراك كبير في الرياضة السعودية بدعم كبير من القيادة، وفي كرة القدم بشكل خاص”.

وتابع: “كنا دائمًا نُطالب بأن يكون هناك رؤية وإستراتيجيات مستقبلية مثلنا مثل أي دولة في العالم تطورت كرويًّا.. سعيدين أن نرى هذه البداية النتائج لن تظهر في سنة أو سنتين.. نحتاج وقت ونحتاج صبر”.

وأضاف هوساوي: “أحيانًا نحتاج خلال هذه الإستراتيجية أو الرؤية أن تُغير بعض الخطط في المستقبل، ولكن أهم شيء البداية.. وهذا ما فعله الاتحاد السعودي لكرة القدم حاليًّا”.

وعن تواجد المنتخب السعودي ضمن أفضل 20 منتخبًا عالميًّا بحلول عام 2034، علق أسامة هوساوي، قائلًا: “إذا وضعت هدف وإستراتيجية ومؤمن بخطتك وقدراتك.. لماذا لا يحدث ذلك؟.. لدينا جميع الأدوات.. عندنا الشغف والدعم والكوادر، والآن نرى البرامج والدورات الكثيرة سواء للمدربين أو الإداريين”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “ينقصنا الصبر، نحن مجتمع في الرياضة نضغط كثيرًا على المسؤولين ورؤساء الأندية نريد أن يحدث كل شيء سريعًا، ولكن كرة القدم تحتاج وقت، هذا ما نحتاجه ولن يتحقق في سنة أو سنتين خاصة أننا نبدأ من الصفر ومن الأكاديميات، أن تبدأ مع لاعب عمره 8 سنوات طبيعي أن تنتظر عدة سنوات لكي ترى النتائج”.

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