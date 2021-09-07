إشادة بمستوى المنتخب السعودي ضد عمان

المواطن - مروة نبيل

نال أداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان اليوم إشادة كبيرة؛ حيث ظهر الأخضر بمستوى مميز ونجح في تحقيق فوز هام خارج ملعبه.

الأخضر يفوز ويتقاسم الصدارة:

ولعب المنتخب السعودي ضد عمان على ملعب مجمع السلطان قابوس ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط بعد فوز اليوم، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، خلف منتخب أستراليا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب.

المنتخب السعودي يتألق:

وتفاعل الرياضيون مع فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد عمان عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال نجم نادي الهلال السابق، سامي الجابر: “اللهم لك الحمد.. ألف مبروك صقورنا”.

وكتب الإعلامي جمال عارف: “ألف مبروك لمنتخبنا السعودي ثلاث نقاط مهمة في الجولة الثانية رفعت رصيده الأخضر لـ6 نقاط.. هدف المنتخب ملعوب وجملة تكتيكية روعة.. القادم أصعب وإن شاء الله يكون أجمل”.

وأضاف المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان عن أداء المنتخب السعودي: “كفو كفو يا أبطال قدمتم لوحة كروية فاخرة وكان بالإمكان أكثر شكرًا للجهاز الإداري والفني شكرًا لنجومنا الأبطال عاشت بلادي”.

وقال عضو شرف بنادي النصر، محمد العلي: “3 نقاط مهمة ألف مبروك لصقورنا الخضر ومن انتصار إلى انتصار فوز مستحق بمستوى ونتيجة”، وكتب المعلق مشاري القرني “الحمد لله رب العالمين.. الحمد لله نقاط كاملة مهمة جدًّا أثبتنا فيها قوتنا وإمكانياتنا وكسبنا الأهم ، مبروك للوطن، عقبال الفرحة الكبرى بالتأهل الرسمي إلى المونديال، يا كريم”.

وعلق الإعلامي الرياضي سامي الحريري قائلًا: “الاحترام ثم الاحترام ثم الاحترام: هي الطريق للانتصار.. شكرًا رينارد.. وشكرًا لاتحاد الكرة على صبرهم على الانتقادات وعدم الانصياع لبعض المطالبات بإقالة المدرب وتكرار أخطاء الماضي.. شكرًا لكل نجوم الأخضر: فرحتونا يا شباب.. والله فرحتونا”.

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