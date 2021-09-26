كشف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان عن تعرضه هو ووالدته لإصابات شديدة في حادث مروري وصفه بـ المخيف على الطريق السريع في ميلانو.
ووجّه قطان الشكر للمسؤولين في المستشفى على الرعاية الطبية الفائقة التي نالها هو ووالدته إثر الحادث.
وقال قطان: أودّ أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية، بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدّر الله وما شاء فعل.
تمنيات الشفاء تحفّ الوزير أحمد قطان
وتسابق العديد من المواطنين في التعبير عن خالص التمنيات للوزير قطان ووالدته بالشفاء العاجل والعودة إلى المملكة بسلام حيث قال سفير السعودية لدى ساحل العاج عبدالله السبيعي :”الحمد لله على سلامتكم معالي الوزير. وشافاكم الله.”وقال محمد بن يحيى الفال: ” الله يشفيكم ويرفع عنكم الأذى ويمنّ عليكم بموفور من الصحة والعافية وطول العمر وصلاح العمل. قيادتنا سباقة في فعل الخير وأياديهم البيضاء ممدودة لذلك وفي كل أصقاع المعمورة.”
فيما قال الكاتب سليمان العيدي: “أمامكم العافية معالي الوزير وقدر الله وما شاء فعل” بينما قال مساعد وزير الدولة للشؤون الإفريقية سامي الصالح: “حمدًا لله على سلامتكم معالي الأخ العزيز وحفظكم الله من كل شر وحفظ الوالدة ومتعكم بالصحة والعافية والبركة”.
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