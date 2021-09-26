كشف وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد قطان عن تعرضه هو ووالدته لإصابات شديدة في حادث مروري وصفه بـ المخيف على الطريق السريع في ميلانو.

ووجّه قطان الشكر للمسؤولين في المستشفى على الرعاية الطبية الفائقة التي نالها هو ووالدته إثر الحادث.

وقال قطان: أودّ أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية، بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع والذي أصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم قدّر الله وما شاء فعل.