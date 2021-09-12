إصابة عبدالإله العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر مساء أمس السبت، عن إصابة المدافع عبدالإله العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة، وذلك بعد مشاركته مؤخرًا مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مباراتي فيتنام وعمان في تصفيات كأس العالم 2022.

وكشف الحساب الرسمي للنادي عن أن أشعة الرنين المغناطيسي أظهرت إصابة العمري بكدمة قوية في عظمة الركبة، ليتأكد غيابه عن مباراة تراكتور الإيراني بعد غد الثلاثاء في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

عبدالإله العمري خامس الغيابات

وسيغيب عن المباراة ضد تراكتور كل من المدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو والهداف المغربي عبدالرزاق حمدالله للإيقاف، والرابع هو غياب اللاعب عبدالمجيد الصليهم عن المباراة بسبب الإصابة، والخامس عبدالإله العمري بعد إصابته مؤخرًا أثناء تواجده مع المنتخب السعودي.

الأزمات تضرب فريق تراكتور

جدير بالذكر أن تراكتور كان أعلن الخميس الماضي عن استقالة مدربه الإيراني فراز كمالوند، وذلك قبل مواجهة العالمي مساء الثلاثاء في دوري أبطال آسيا حيث تُقام المباراة في قطر.

وبوقت سابق، أكد إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم على أن نادي تراكتور لم يتقدم بأي شيء رسمي لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للانسحاب أمام النصر في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث القاسم لـ برنامج ”أكشن مع وليد” على قناة MBC Action قائلًا: “حتى الآن تراكتور لم يقدم أي شيء رسمي للانسحاب أمام العالمي، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد أيضًا على منع حضور الجماهير للمباريات الآسيوية التي تُقام في أراضٍ محايدة”.

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