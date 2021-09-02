إصابة عبدالله عطيف تقوده خارج أرضية الملعب

المواطن - إسلام البشبيشي

تعرض لاعب المنتخب السعودي عبدالله عطيف، لـ إصابة في الربع ساعة الأولى من عمر المباراة، والتي انتهت بفوز “الأخضر” بنتيجة (3-1)، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب مرسول بارك، وذلك ضمن الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

إصابة عبدالله عطيف:

وأصيب لاعب وسط المنتخب السعودي عبدالله عطيف، عند الدقيقة 15، حيث اضطر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد إلى استبداله، بعد أن غادر أرض الملعب باكيًا.

ملخص المباراة :

وأحرز نجوين جوانج هاي، هدف فيتنام في الدقيقة الثالثة، بعد استغلال خطأ من المدافع عبدالإله العمري في إبعاد الكرة، التي ارتدت إلى هاي الذي سدد كرة صاروخية، استقرت على يسار الحارس محمد العويس.

ورد سالم الدوسري بهدف التعادل للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 55، ثم أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد استغلال كرة عرضية من سلطان الغنام، ليودع الكرة برأسية في الزاوية اليمنى، ووقع صالح الشهري على الهدف الثالث من ركلة جزاء ثانية، بطريقة “بانينكا” في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

ويحتل الأخضر وصافة المجموعة الثانية من تصفيات المونديال، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن أستراليا “المتصدر”، فيما تجمد رصيد فيتنام بلا نقاط.

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