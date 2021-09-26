كشف نادي الهلال- قبل قليل- عن إصابة مدافع الفريق الكروي الأول علي البليهي في العضلة الخلفية، وذلك بعد مباراة الشباب بالجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

علي البليهي أُصيب بعد ديربي الشباب:

وكان البليهي شعر بالإصابة بعد المباراة، حيث انتهت بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وسجل الهدف الثاني للزعيم أمام الليث.

وكان الهلال أجرى تحضيراته اليوم الأحد تحت إشراف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم وبحضور رئيس النادي فهد بن نافل.

ويستعد الأزرق لمواجهة نادي الحزم الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نجم الحزم يتحدى الهلال:

وفي وقت سابق، أكد اللاعب المغربي محمد الخادفي لاعب الحزم والشهير بـ”موحا” أن فريقه سيسعى للفوز على الهلال دوريًّا.

وتحدث موحا بعد المباراة ضد الفتح أمس قائلًا: “تعليمات المدرب البرتغالي هيلدر كانت السر وراء انتصارنا ومباراة الفتح استعدينا لها بشكل جيد وكنا نعرف ما نريد من المباراة، لهذا حققنا الفوز”.

وتابع: “لعبنا على المساحات التي تركها لاعبي الفتح وسنواجه الهلال هم 11 لاعبًا ونحن كذلك، وسنفوز عليهم إذا لعبنا بشكل جيد”.