أعلن الديوان الملكي الأردني إصابة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا المستجد بعد حصوله على اللقاح.

حالة ولي عهد الأردن

وقال الديوان الملكي في بيان له إنه بعد إجراء الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة مساء اليوم الاثنين إصابة ولي العهد بفيروس كورونا.

وتابع الديوان : وقد ظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدًا.

عزل الملك عبدالله وزوجته

ووفقًا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، سيخضع صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله ، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علمًا أن نتائج فحوصات جلالتيهما التي أجريت اليوم كانت سلبية.

وتمنى الديوان الملكي الهاشمي الشفاء العاجل لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.