إضافة التحصين بلقاح كورونا ضمن شروط الهجرة إلى أمريكا

المواطن - متابعة

قررت وكالة الخدمات الأمريكية الخاصة بالمواطنة والهجرة، مساء أمس الأربعاء، إضافة شهادة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على لائحة التطعيمات المطلوبة من المهاجرين إلى أمريكا.

شرط للحصول على الإقامة:

وأوضحت أن التحصين ضد الفيروس أصبح أحد شروط الحصول على الإقامة الدائمة (جرين كارد)، مضيفة أنه اعتبارًا من مطلع أكتوبر القادم سيتم تطبيق هذا القرار.

وأشارت وكالة الخدمات الأمريكية إلى أنه يجب على الراغبين في الهجرة إثبات التطعيم كجزء من نموذج الفحص الطبي العام.

ويعني ذلك أنه يجب على المقيمين الدائمين المحتملين إثبات خلوهم من أي مسببات تجعل إقامتهم غير مسموح بها لأسباب تتعلق بالصحة.

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